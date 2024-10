Ajaccio étend la protection de son patrimoine architectural

Une réunion publique se tient ce jeudi 3 octobre pour présenter aux Ajacciens l'extension du Site Patrimonial Remarquable. La Ville souhaite élargir le périmètre de protection à de nouveaux quartiers emblématiques.



Ajaccio poursuit ses efforts pour préserver et valoriser son patrimoine. Ce jeudi 3 octobre, la municipalité organise une réunion publique afin d’exposer aux habitants le projet d’extension du Site Patrimonial Remarquable (SPR), une initiative clé pour la gestion du patrimoine architectural et paysager de la ville.

Le rendez-vous, qui débutera à 17h15 à l’ancienne maison Elisa sur le quai l’Herminier, se déroulera en deux temps. Dans un premier volet, les participants découvriront le nouveau Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) « Aiacciu Bellu », avec la projection d’un film en 3D retraçant l’évolution historique de la ville. La deuxième partie, à l’Auditorium de l’Espace Diamant à partir de 18h30, portera sur la présentation de la démarche d’extension du SPR.

Ce dispositif, instauré par la loi de 2016, vise à protéger et à mettre en valeur les secteurs urbains et architecturaux d’importance patrimoniale. Jusqu’ici, le périmètre d’Ajaccio couvrait le centre historique, incluant des sites comme la Citadelle et la rue Fesch. La Ville envisage désormais d’étendre cette protection au quartier des étrangers, au Trottel et à une partie du cours Napoléon. Ce projet, élaboré en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France et le bureau d’études Atelier Lavigne, répond à une volonté de renforcer la sauvegarde de zones historiquement significatives.

La réunion permettra aussi de répondre aux questions des habitants, notamment sur les implications pour les propriétaires. Dans le périmètre étendu, toute modification extérieure, qu'il s’agisse de travaux ou d’aménagements, nécessitera l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France. En contrepartie, les propriétaires pourront bénéficier de dispositifs financiers avantageux, comme la loi Malraux, qui offre des réductions d’impôts pour les travaux de restauration, ou encore le dispositif Denormandie, destiné aux investissements locatifs dans les quartiers anciens.

Cette extension doit encore être validée par la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture et fera l’objet d’une enquête publique avant d’être entérinée par un arrêté ministériel. Pour Ajaccio, il s’agit de protéger durablement son patrimoine, tout en permettant une meilleure intégration des nouveaux projets dans le tissu historique de la ville.