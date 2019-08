Ajaccio : dédicaces à la Librairie des Palmiers

- Mercredi 21 août 2019 de 15 à 19 heures :

Joël Gregogna dédicacera ses livres « Aquarelles de Corse » et « Les amants d’Oletta ».

- V endredi 23 août 2019

de 14h30 à 18 heures :

Jean-Claude et Agnès Rogliano dédicaceront leurs ouvrages : « Mal’concilio » et « Contes et légendes de Corse ».

"Librairie des Palmiers" d'Ajaccio reprend le cycle de ses dédicaces dès la semaine prochaine.Au programme ?

De 19 à 23 heures Bernard Bouquet dédicacera « La tour d’Omigna », ainsi que ses autres polars.

Jean Pierre ORSI dédicacera « 12 nuances de noir », ainsi que ses autres polars.

Frédéric Federzoni, Nino et Sorlindédicaceront leurs nouveautés et autres BD.







Samedi 24 août 2019 de 10 heures à 12h30 Luc Gavache dédicacera son beau livre de photographies sur Ajaccio et ses environs : "Ajaccio - De la mer à la montagne" et Philippa Santoni dédicacera ses 2 livres « Scidditi puru u me nomi » et « L’eiu stesu ».