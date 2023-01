"Ajaccio avant Ajaccio", une conférence sur le territoire ajaccien au Moyen-Âge

Le mardi 31 janvier 2023 à partir de 18h30

Palais Fesch - Grande Galerie

Accès libre

Les récentes découvertes archéologiques faites sur le site Alban ont permis un regain d’intérêt pour la plus ancienne histoire d’Ajaccio. Les vestiges du baptistère, de l’église et de sa nécropole nous rappellent qu’avant la fondation de la ville actuelle par les Génois en 1492, il a existé, durant toute l’antiquité et le Moyen-Âge, un autre Ajaccio dont les modestes traces ont été recouvertes par l’urbanisation récente. En l'absence de ville, le territoire ajaccien s'organise alors selon des dynamiques bien différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. En croisant les informations fournies par les documents d’époque, la toponymie et l’archéologie, il est possible de retrouver l’histoire de cet Ajaccio avant Ajaccio. Philippe Colombani est Professeur certifié d’Histoire et de Géographie, enseignant à l’Université de Corse et docteur en histoire médiévale spécialisé dans le Moyen-âge insulaire et méditerranéen. Il est l’auteur de Héros corses du Moyen-âge, de Les Corses et la Couronne d’Aragon, fin XIII-milieu XV(Prix de la Collectivité de Corse 2020).