Ajaccio : animations de la médiathèque Sampiero

La Médiathèque Sampiero propose le mercredi 4 Septembre 2 ateliers pour les enfants :

- de 15 à 16 heures un atelier de lecture de contes, histoires et petits jeux avec l'association "lire et faire lire" (à partir de 3 ans)

- de 16 à 17 heures un Ciné Gouter des totpetits (2-6 ans)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50

C.-V. M