Dans le cadre des 300 ans de la naissance de Pascal Paoli, une conférence-débat avec l’historien Ange Rovere se tiendra jeudi 20 mars 2025 à 18h au Palais des Congrès.



Spécialiste reconnu de l’histoire corse, l’auteur présentera son ouvrage Pascal Paoli entre ombres et lumières, où il revisite le parcours du Babbu di a Patria sous un angle lucide et sans concessions. À travers une analyse approfondie, il propose une réflexion sur l’influence et l’héritage de cette figure emblématique du Siècle des Lumières.



Un temps d’échange avec le public clôturera la conférence.