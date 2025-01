Ajaccio : Programme d'animations du réseaudes médiathèques du mardi 14 au samedi 18 janvier

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 15 janvier à 10h30 : "Lecture de contes Kamishibai"(4 ans +)

- mercredi 15 janvier à 14h : atelier créatif Cricut Maker "Viens personnaliser ton totebag sur le thème de la Corse" (10 ans +)

- samedi 18 janvier à 10h30 : "Ciné-Club des tout-petits" (3 ans +)

- samedi 18 janvier à 14h : quiz intergénérationnel "Découverte de la Corse" (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 15 janvier à 10h15 : "Bébé lecteur" animé par Antonia (Moins de 3 ans)

- mercredi 15 janvier à 11h15 : "Initiation à l'anglais" animé par Antonia (5/8 ans)

- vendredi 17 janvier à 14h : Ciné-Club (Public adulte)

- samedi 18 janvier à 13h : atelier jeu de cartes "Belote et rami" (Public adulte)

- samedi 18 janvier à 13h30 : atelier "Ghjochi nustrale : a Scopa" (Public ado/adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de janvier "Lire un livre de la collection Ma nuit au Musée"

- mercredi 15 janvier à 10h30 : "Ciné-Club des tout-petits" (3 ans +)

- mercredi 15 janvier à 14h30 : "Ciné-Club Adultes"

- mercredi 15 janvier à 16h : rencontre d'auteur et dédicace avec Yann Le Borgne autour de son dernier ouvrage "Billy" suivie d'une visite de son exposition à l'Etrange atelier (Public ado/adulte)

- samedi 18 janvier à 10h : "Atelier Initiation au tricot" (Ados/Adultes)

- samedi 18 janvier à 15h : "Initiation à Deleuze dans le cadre du centenaire de sa naissance" animé par Laetitia Mery (Public adulte)

- samedi 18 janvier à 16h : "Club de lecture adultes"

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 15 janvier à 10h30 : Escape Game en équipe - 10 ans +

- jeudi 16 janvier à 14h : Cyber-prévention "Gérez vos mots de passe simplement" (Tout public)

- vendredi 17 janvier à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- samedi 18 janvier à 10h30 : Atelier technique "Maintenez votre PC en forme" (Public adulte)

- samedi 18 janvier à 13h30 : "Atelier multi-jeux" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 15 janvier à 10h : "Atelier d'éveil des p'tits bouts, baby sensoriel" animé par Aurélie (6/24 mois)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - "ATELIERS NUMERIQUES"

- mardi 14 janvier à 14h30 : "Atelier initiation informatique" animé par Didier (Public débutant)

- sur demande : "RDV informatique individuel @ la carte" (Public débutant)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - "MEDI@LAB"

- mercredi 15 janvier à 14h : " Session gaming" sur différentes consoles de jeux animée par Didier (8 ans +)

- mercredi 15 janvier à 16h : "Club geek" animé par Didier - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50