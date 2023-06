Ajaccio : Michel Ucciani, ancien militant du FLNC, en dédicace à la librairie des Palmiers

Le samedi 10 juin 2023 de 10h00 à 12h30, Michel UCCIANI (ancien militant au sein du FLNC Secteur S), auteur de "NATIO : du FLNC au grand banditisme", sera présent à la librairie pour une séance dédicace de son nouveau livre "CORSE EN PRISON : Règlements de comptes, communautarismes et combines" publié aux Editions La Manufacture de Livres.

Arès avoir passé près de 20 ans, entre 1978 et 2018, dans différents établissements pénitentiaires, de Borgo à Ajaccio en passant par Fresnes, La Santé, les Baumettes et autres, Michel UCCIANI livre un témoignage exclusif et sans tabous de la vie derrière les barreaux et de l'évolution des conditions carcérales dans les prisons françaises.