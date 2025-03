Ajaccio : Le programme des médiathèques du mardi 4 au samedi 8 mars

MEDIATHEQUE DES CANNES

- du mardi 4 au samedi 29 mars : exposition "Poètesses dans l'Histoire" - Tout public

- mercredi 5 mars à 10h30 : "Ciné des tout-petits" (3 ans +)

- mercredi 5 mars à 14h : "Ciné-Club jeunesse" (7/11 ans)

- jeudi 6 mars à 13h30 "Club de lecture" (Tout public)

- samedi 8 mars à 9h : atelier d'écriture "Ecrire au féminin" animé par Dominique Pietri (Public ado/adulte)

- samedi 8 mars à 10h30 : contes en langue corse en partenariat avec Lire et faire lire (3 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- durant tout le mois de mars : exposition "Les figures iconiques féminines dans les séries SF des années 90" (Tout public)

- mercredi 5 mars à 10h15 : "Bébé lecteur" animé par Antonia (Moins de 3 ans)

- mercredi 5 mars à 11h15 : "Initiation à l'anglais" animé par Antonia (5/8 ans)

- mercredi 5 mars à 14h : "Atelier jeux de société" animé par Antonia (5 ans +)

- vendredi 7 mars à 14h : Ciné-Club "Friday live" (Public adulte)

- samedi 8 mars à 13h : atelier jeu de cartes "Magics" (16 ans +)

- samedi 8 mars à 10h : atelier jeu de cartes "Pokemon" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de mars "Lire un livre tiré d'une histoire vraie"

- Jusqu’au vendredi 7 mars : exposition "Femmes kurdes liberté" en partenariat avec l'association PER A PACE (Public ado/adulte)

- mercredi 5 mars à 10h30 : "Initiation ludo-éducative à la langue corse" (4 ans +)

- mercredi 5 mars à 14h : "Ciné-Club adultes"

- samedi 8 mars à 10h : atelier "Initiation au tricot" (Public ado/adulte)

- samedi 8 mars à 10h30 : "Bébé lecteur" (6 mois/3 ans)

- samedi 8 mars à 11h15 : "Initiation à l'anglais" (5/7 ans)

- samedi 8 mars à 14h : atelier théâtre (8 ans +)

- samedi 8 mars à 14h : Journée des droits de la femme, rencontre-débat autour du corps féminin animé par Dominique Pietri (Public ado/adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 5 mars à 10h30 : Lego Stop Motion "Créez un film avec des Lego" (8 ans +)

- jeudi 6 mars à 13h30 : E.Administration sur smartphone (Public adulte)

- vendredi 7 mars à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- samedi 8 mars à 10h30 : "Créez des photos grâce à l'IA" (10 ans +)

- samedi 8 mars à 13h30 : "Atelier multi-jeux" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 5 mars à 10h : atelier d'éveil des p'tits bouts "Baby Music" animé par Aurélie (6 mois +)

- mercredi 5 mars à 16h : "Manga vs animé" animé par Didier (8 ans +)

- jeudi 6 mars à 17h : "Café littéraire" animé par Maria Talamoni (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME "ATELIERS NUMERIQUES"

- mardi 4 mars à 14h30 : "Café numérique" animé par Didier (Public débutant)

- sur demande : "RDV informatique individuel @ la carte" (Public débutant)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME "GEEK LAND"

- mercredi 5 mars à 14h : " Session gaming" sur différentes consoles de jeux animée par Didier (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



BIBLIOTHEQUE DE MEZZAVIA

- jeudi 6 mars à 14h : "Club de lecture" (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46