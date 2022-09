Ajaccio : Le programme des médiathèques du 7 au 10 septembre

- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de septembre : "Lire un roman SFFF (science-fiction, fantastique, fantasy)".- Jeudi 8 septembre à 16h : Jeux en médiathèque (Tout public)- Samedi 10 septembre à 10h30 : Heure du conte (4 ans +)Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- Samedi 10 septembre à 10h30 - Trivago, Booking, E-Sky, Kayak..."Préparer votre voyage sur Internet" (Public Adulte)Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- Durant le mois de septembre, la médiathèque des Cannes vous propose une exposition "La Résistance en Corse - Le Casabianca au secours de l'île". Venez découvrir l'aventure du sous-marin Casabianca dans ses missions en Corse - Tout public- Mercredi 7 septembre à 10h30 : atelier créatif "Porte-bonheur" (8 ans +)- Mercredi 7 septembre à 14h30 : Jeu de piste : A travers un jeu de piste rentres dans la Résistance comme des héros préférés de la BD "Les enfants de la Résistance" que vous pouvez retrouver à la médiathèque ! (8 ans +)- Samedi 10 septembre à 10h30 : ciné-club des tout-petits (8 ans +)- Samedi 10 septembre à 14h30 : atelier "Journal de la Résistance, fabrique ton tract" (8 ans +)Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr