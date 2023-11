Ajaccio : Le petit garde Rouge, un spectacle jeune public, à l'espace Diamant

Le mardi 28 novembre, l’espace Diamant accueillera un spectacle jeune public à partir de 6 ans, le petit garde Rouge, qui retrace le parcours d’un enfant chinois pris dans la tourmente de l’histoire



Inspiré de l'album autobiographique de Chen Jiang Hong, paru en 2008 à l'École des loisirs sous le titre "Mao et Moi", ce spectacle retrace le parcours d'un enfant chinois pris dans la tourmente de l'Histoire. L'histoire du "Petit Garde Rouge" se déroule dans une période tumultueuse de la Chine, celle de la Révolution Culturelle. Alors qu'il profite d'une enfance paisible entouré de sa famille, sa vie est bouleversée par les événements politiques qui s'abattent sur son pays. Violence, spoliation, propagande et humiliation deviennent le quotidien de Chen, qui assiste avec ses yeux d'enfant à la destruction des livres et des souvenirs. Cette adaptation théâtrale, précédente création de François Orsoni, qui avait déjà adapté avec succès deux autres ouvrages de Chen Jiang Hong, "Le Prince Tigre" et "Le Cheval Magique de Han Gan", promet d'émouvoir et de faire réfléchir petits et grands. En explorant les thèmes de l'exil, de l'émancipation et de l'art, "Le Petit Garde Rouge" offre une expérience théâtrale captivante et profonde, permettant au public de mieux comprendre cette période complexe de l'Histoire chinoise. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir un spectacle jeune public qui allie divertissement et réflexion. L’Espace Diamant accueillera "Le Petit Garde Rouge" le 28 novembre à 18h30. Réservez dès maintenant vos places pour cette expérience inoubliable. à partir de 6 ans.