Ajaccio : Après midi culture geek le lundi 26 octobre à la Médiathèque Sampiero

Lundi 26 octobre, de 14h à 17h octobre, l'association "I CONDOTTIERI" animera une après-midi retro gaming ...Au programme : tournoi de jeux et bornes en libre accès.A partir de 8 ans. Atelier gratuit et sur inscription.Places limitées.Réservation indispensable au 04 95 51 11 50 ou via mediatheque.sampiero.ville- ajaccio.fr