Ajaccio : ​le programme des médiathèques du mercredi 12 au samedi 15 mar





MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de mars "Lire un livre tiré d'une histoire vraie"

- mercredi 12 mars à 10h30 : "Ciné-gouter des tout-petits" (3 ans +)

- mercredi 12 mars à 15h : "Ciné-Club adultes, le cinéma au féminin"

- jeudi 13 mars à 10h : visite guidée au Palais Fesch sur le thème du Baroque animée par Julie Baltzer (Tout public)

- samedi 15 mars à 10h : atelier "Initiation au tricot" (Public ado/adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 12 mars à 10h30 : Lego Stop Motion "Créez un film avec des Lego" (8 ans +)

- jeudi 13 mars à 13h30 : E.Administration sur smartphone (Public adulte)

- vendredi 14 mars à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- samedi 15 mars à 10h30 : "Créez des photos grâce à l'IA" (10 ans +)

- samedi 15 mars à 13h30 : "Atelier multi-jeux" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- du 4 au 29 mars : exposition "Poètesses dans l'Histoire" - Tout public

- mercredi 12 mars à 9h30 : "Le temps des bébés" animé par Sandrine (6 mois / 3 ans)

- mercredi 12 mars à 10h30 : atelier coloriage "Les volcans" (3 ans +)

- mercredi 12 mars à 14h : atelier créatif "Marque-page en origami" (8 ans +)

- mercredi 12 mars à 16h : moment de partage et d’échange en musique avec l'avant-première du "Café des artistes avec Contraversu" avant la Saint Patrick le 15 mars à l’Aghja. (Tout public)

- samedi 15 mars à 10h30 : Club Manga (10 ans +)

- samedi 15 mars à 13h30 : atelier "Création d'aïku VOLCANIQUES en 3 étapes" (10/12 ans)

- samedi 15 mars à 14h : rencontre d'auteur avec Philippa Santoni (Public ado/adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- durant tout le mois de mars : exposition "Les figures iconiques féminines dans les séries SF des années 90" (Tout public)

- vendredi 14 mars à 14h : Ciné-Club "Friday live" (Public adulte)

- samedi 15 mars à 13h30 : atelier "Ghjochi nustrale : initiation à A Scopa" (Public ado/adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 12 mars à 14h : atelier ludique "Et si on jouait…aux jeux de société" animé par Fatiha (6 ans +)

- jeudi 13 mars à 17h : atelier "Bla-bla et papotage" animé par Fatiha (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50