Ajaccio : ​Conférence avec Emmanuelle Rosso à la médiathèque des Jardins de l’Empereur

Samedi 18 mai à 16h30



Dans le cadre du mois l’archéologie « La Corse dans le monde romain : Corsica Rumana », la médiathèque des jardins de l’Empereur vous propose une conférence le 18 mai de 16h30 à 17h30 "Des textes aux témoignages archéologiques : la Corse des empereurs romains" d’Emmanuelle Rosso Sorbonne-Université.

Ancienne membre de l’École française de Rome, Emmanuelle Rosso est Professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du monde romain et directrice adjointe de l’unité de recherche 4081 Rome et ses renaissances. Elle est spécialiste de l’expression figurée des idéologies politiques et religieuses à l’époque impériale et travaille en particulier sur le portrait romain, le culte impérial et les espaces figuratifs des cités romaines. Ancienne membre junior de l’IUF, elle fait partie des comités de rédaction de la Revue Archéologique, de la revue Gallia et du bureau de la Société Française d’Archéologie Classique.



Public adulte

Conférence gratuite sur inscription au 04 95 53 40 40