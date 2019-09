Aides PAC : La FDSEA participera au rassemblement de jeudi 12

La FDSEA de Haute-Corse participera au rassemblement initié par les jeunes agriculteurs de Haute-Corse ce Jeudi12 septembre 2019 à 11 heures à la Chambre d’Agriculture à Bastia.

« En effet, que la Corse soit la région de France qui a la moyenne des aides PAC par exploitation la plus basse et qu’à contrario, c’est en Corse que ces aides PAC ont le plus fort taux de contrôles, c’est proprement un scandale qui frise le racisme. - on lit sur le communiqué de la FDSEA-

Soyons nombreux ce Jeudi 12 septembre 2019 à 11H à BASTIA. ».