Aiacciu : a quarta bislingua di u Fesch à Fiurenza

Les élèves de la 4e bilingue du Fesch accompagnés de leurs professeurs M.Ramacciotti, Mme Andreani et M.Beretti ont découvert du 5 au 11 juin la ville des Medicis. Du Dôme, au musée des Offices, du musée des sciences à la synagogue et bien d'autres merveilles encore.Une découverte en profondeur de la capitale de la Renaissance et de la révolution scientifique.