Agenda du Week-end Plaine Orientale : Un vide-grenier à Migliacciaru

Acheter d’occasion devient une véritable tendance qui s’inscrit dans un processus durable et responsable de lutte contre les déchets. En effet, pourquoi jeter des objets quand on peut leur donner une nouvelle utilité ? Acheter d’occasion permet alors de réduire son empreinte écologique. C'est pourquoi l’association l' ADSBPO (Association pour le Don de Sang de la Plaine Orientale) Organise son vide-greniers d'automne : Dimanche 6 octobre 2019 sur la Place du Marché à MIGLIACCIARO de 6h00 à 17h00. Buvette et sanitaires sur place .