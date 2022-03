Affaire Colonna : l’Università di Corsica appelle Macron "à initier de façon urgente un dialogue"

Le communiqué





L’Università di Corsica tient à exprimer sa profonde inquiétude face à l’escalade d’événements dramatiques dans lesquels la Corse, et tout particulièrement sa jeunesse, est plongée depuis la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna.



L’Università appelle solennellement le chef de l’État, Emmanuel Macron, à initier de façon urgente un dialogue avec l’ensemble des acteurs institutionnels, politiques, économiques et culturels de la Corse afin que se tiennent dans les plus brefs délais des Etats Généraux sur un processus de reconnaissance permettant au peuple corse d’exister légitimement sur sa terre.

L’Università en appelle à la mobilisation massive de la communauté universitaire et de toutes les composantes de la société corse dimanche 13 mars, à Bastia, à 15h.

Tutti in mossa, à fianc’à a nostra ghjuventù, per u drittu à a ghjustizia è à a verità per Yvan Colonna è u drittu à a libertà per tutti i patriotti.