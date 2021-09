"A casa di a Lingua Aiò" fait sa rentrée

C'est la rentrée aussi pour "I Casi di a Lingua Aiò" qui reprend ses cours en ligne avec A Casa Numerica le lundi 13 septembre et « présentiel » sur ses sites d' Ajaccio, Sartène et Migliacciaru le lundi 20 septembreTrois territoires sont concernés par cette rentrée des Casi di a Lingua Aiò à destination de tous les publics. Enfants, adolescents et adultes pourront ainsi profiter de différentes activités en langue corse à Ajaccio et sa périphérie (centre-ville et Baleone), Sartène et dans le Fium’Orbu à Migliacciaru.L’apprentissage de la langue corse sera également accessible à toutes les personnes résidant en dehors des zones géographiques précédemment cités grâce à la Casa Numerica, notre plateforme d’apprentissage en ligne. Nous proposons à travers ce dispositif, déployé depuis le premier confinement de l’année 2020, une multitude de cours et d’ateliers en visioconférence.La Casa di a lingua Aiò compte aujourd’hui environ 150 adhérents et plus de 25 formateurs en langue et culture corses.Depuis le début de son activité en 2019, A Casa di a lingua Aiò s’attache à proposer un accès à la langue et à la culture Corse de manière immersive notamment par le biais de cours, d’ateliers thématiques ou de conférences dispensés par nos équipes pédagogiques.Du 13 septembre et jusqu’au mois de juillet prochain nous proposerons donc diverses activités permettant de progresser dans l’apprentissage de la langue corse. Au programme de cette année : des cours de langue, d’histoire, de musique et de chant, de théâtre ainsi que des ateliers d’écriture, de poésie, de cuisine, de jardinage… La liste complète des activités proposées mais également les différents emplois du temps sont disponibles sur notre site internet www.aio.corsicaInscriptions et tarifsLes inscriptions peuvent s’effectuer directement en ligne : https://aio.corsica/abbunamenti/ ou bien par téléphone au 07 80 97 10 99 Différentes offres sont disponibles pour les adultes comme pour les enfants, permettant de choisir entre enseignement en présentiel et/ou en distanciel.L’accès aux cours SOIT en présentiel SOIT en numérique est proposé à un tarif mensuel de 30 euros par mois pour les adultes et de 15 euros par mois pour les enfants. L’offre cumulant présentiel et cours en visioconférence est proposée quant à elle à un tarif de 40€/mois pour les adultes et 30€/mois pour les enfants.