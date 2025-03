A Furiani "Habemus papam" de Jean-Philippe Serpi vient de sortir

Ses lecteurs l’attendaient avec impatience, après le tome 1 paru en février 2024, l’auteur borgais Jean-Philippe Serpi annonce la sortie du tome 2 de « Linus II, le jugement dernier » !. Il sera en dédicaces ce samedi à Furiani.





Jean-Philippe Serpi est auteur, révélé au grand public par sa série de romans d’espionnage dont le héros est Bill, un espion britannique. 5 volumes sont sortis en une poignée d’années, preuve de succès. Laissant un peu au repos son héros, qui le mérite bien, l’écrivain a plongé dans la science-fiction, un domaine qu’il adore. Aux Editions Nombre 7 est ainsi paru début 2024, le tome 1 de « Linus 2, le jugement dernier », sous-titre : la genèse. « Le personnage principal est Léo, qu’on pourrait qualifier de passeur d’âmes. En fait ce livre est la concrétisation d’une réflexion personnelle que je me fais concernant l’existence de Dieu. J’ai transcrit à ma façon ce qu’attend la communauté chrétienne à savoir l’envoi d’un nouveau messager ».

La mission, divine, de Léo est de purifier les âmes des mourants avant qu’elles n’atteignent les Cieux. Et pour cela il rencontre mille péripéties, devant se battre contre de hauts dignitaires du Vatican qui voient en lui un envoyé du Diable venu sur Terre semer le doute dans la communauté chrétienne. Dans son combat il est épaulé par d’autres personnages attachants : Peter, un ami de longue date, et Théo qui après sa mort devient en quelque sorte son ange gardien. Au fil des pages Jean-Philippe Serpi délivre aussi des messages, messages forts sur la tolérance, la bienveillance, la sexualité …. Le sous-titre du tome 2, « Habemus Papam », qui vient de paraitre, en dit long sur ce nouvel épisode. Toujours guidé par le Tout-Puissant, et selon sa volonté, Léo entreprend de marcher sur Rome, alors que se prépare au sein du Vatican le conclave, destiné à donner un successeur au pape démissionnaire Calixte IV. Le Bien et le Mal vont de nouveau s’affronter. Si ce tome 2, selon auteur, marque la fin des aventures de Léo… « Une porte reste ouverte pour un tome 3 » nous glisse-t-il…

Quant au retour de Bill, qui se la coule douce entre la Grande-Bretagne et la Corse, il pourrait bien remplir une nouvelle mission en 2026…

Jean-Philippe Serpi sera en dédicaces ce samedi 15 mars entre 9h30 et 17h30 à la Galerie La Rocade à Furiani en présence de l’acteur Philippe Ambrosini qui a signé la préface.