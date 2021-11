A Festa di l’Anziani in Bastia : les inscriptions sont ouvertes

Comme chaque année, la Ville de Bastia et son CCAS organisent A Festa di l’Anziani, un moment festif, convivial et gratuit à destination des séniors.



Cette année, A Festa di l’Anziani aura lieu le vendredi 10 décembre à 15h au Théâtre de Bastia et sera animée par le groupe I Mantini.



Les invitations à cet après-midi festif gratuit sont à retirer au CCAS sur la Place du Marché ou à la Casa di l’Anziani à San Ghjisè.



Un pass sanitaire valide sera demandé aux personnes présentes.