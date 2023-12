A Festa d'a Nazioni in u paesu di Conca u 9 di dicembri

Depuis un quart de siècle, l'association A Punta di l'Ortu rythme les célébrations de A Festa di a Nazione in Conca. Un moment fort qui prend chaque année une dimension particulière avec l'installation de la bandera géante de 300m².

Le cœur des festivités battra plus fort le samedi 9 décembre, permettant à un public toujours plus nombreux de participer à cet événement . Une journée riche en émotions et en partage pour célébrer a festa





Vendredi 8 décembre :

19h00 | Punta Calcina : Un spectacle de feux d'artifice aux côtés des gigantesques drapeaux illuminera le ciel



Samedi 9 décembre :

-18h00 | Ghjesia Santu Stefanu : Célébration de la messe avec la chorale de Santu Stefanu et la participation des Confréries Santa Cruci de Portivechju et Santa Croce de San Fiurenzu.

- Granitula, Muresca

- Littura di l'articulu 1 d'u 1735

- Truppi paulisti è baddarini

- 20h30 | Sala di i festi :Soirée animée avec des prestations de l'école de chant de Conca.

- Animations avec la participation de Ghjuventù Cerviuninca, La Taverne du Roi et le DJ Jason.