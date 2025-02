Créer du lien pour mieux agir : c’est l’objectif du premier séminaire interassociatif organisé ce samedi 1er février au pôle d’activité de la mairie annexe d’Alata. Une rencontre pour tisser des collaborations durables face aux défis croissants du monde associatif.







C’est à l’initiative d’Aude et Valérie, engagées respectivement dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap et dans la promotion culturelle et artistique, que cette rencontre a vu le jour. Leur constat est simple : si les associations jouent un rôle essentiel dans la vie locale, elles fonctionnent souvent en parallèle, sans réelle synergie entre elles. Pourtant, face à la fragilité des financements et aux difficultés de mobilisation des bénévoles, l’union pourrait être une force.



L’objectif de cette rencontre était de poser les bases d’une coopération renforcée, en favorisant l’entraide et le partage des compétences. En créant des dynamiques collectives, les associations pourraient élargir leur public, optimiser leurs moyens et renforcer leur impact sur le territoire. Un premier pas a été franchi avec la création d’un groupe Facebook dédié, non pas à la promotion des événements, mais à leur co-construction en amont.



Aude et Valérie ont également proposé des pistes concrètes de collaboration à travers des formations et des portages mutualisés. Elles travaillent d’ores et déjà sur l’organisation d’une sortie culturelle, démontrant ainsi que des structures aux objectifs différents peuvent trouver des complémentarités sans se faire concurrence.



Cette initiative a été saluée par les associations présentes, ainsi que par plusieurs structures partenaires qui n’ont pu assister à l’événement mais ont exprimé leur soutien, comme la Croix-Rouge, l’ADMR, France Asso Santé ou encore la mairie de Sarrola.