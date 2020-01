4ème Edition de la nuit de la lecture dans les médiathèques de la ville d'Ajaccio

Le samedi 18 janvier, le réseau des bibliothèques et médiathèques de la ville d’Ajaccio participe à la manifestation nationale La nuit de la Lecture, proposée par le Ministère de la Culture. Cette année encore, vos médiathèques ouvrent leurs portes, le temps d'une nuit, pour accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le livre et la lecture.



· Médiathèque des Cannes (18h00-21h00)

Pyjama Party (A la découverte de vos livres préférés ou de chevet) - Venez en pyjama et avec votre doudou !

Pour la « Nuit de la Lecture » nous vous invitons à enfiler votre plus beau pyjama, ne pas oublier « Doudou », pour venir vous détendre en partageant ensemble des extraits de vos histoires préférées.

Nous commencerons la soirée avec des contes musicaux pour les petits que les membres de l’association Atelier of Corse ont choisi de vous conter. Les enfants pourront ensuite découvrir sous forme de chasse aux livres les coups de cœur partagés.



· Médiathèque Saint Jean (17h00-19h00)

Projections de courts métrages pour les tout-petits et lectures de contes



· Médiathèque Jardins de l’Empereur (19h00-21h00)

Contes d’ici et d’ailleurs - Tour du monde à travers la lecture de contes et autres surprises !



· Médiathèque Sampiero (18h30-22h00)

Blind test spécial GEEK - Contes avec petites projections murales animé par Maria Talamoni de l'association "LIRE ET FAIRE LIRE".





En amont de la manifestation, les médiathèques Sampiero et Cannes proposent du 13 au 18 janvier une sélection de livres dans des pochettes surprise, à emprunter.