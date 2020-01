2 start-up corses à l'Elysée les 18 et 19 janvier 2020

Dans le cadre de la grande exposition, ouverte au public, « Fabriqué en France » qui a lieu au palais de l’Elysée les 18 et 19 janvier 2020, ce sont deux projets portés par INIZIÀ- l’incubateur corse qui représenteront le territoire insulaire : ACWA ROBOTICS, pour le département de la Haute-Corse et NUBEUS, pour la Corse-du-Sud.

Porté par Jean François Guiderdoni et Jean François Rossi, ACWA ROBOTICS propose une solution robotique révolutionnaire pour l’exploration, en opération, de canalisations soumises à des hautes pressions.

Avec NUBEUS, Jérémy Martinetti et Henri Ordioni commercialisent un outil innovant de suivi numérique des coureurs lors de compétitions sportives.

A raison d’un projet par département, ce sont 101 objets, parmi 1750, qui ont été sélectionnés par un comité de sélection présidé par Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances.

« Ces deux distinctions témoignent de la qualité de l’accompagnement d’ INIZIÀ, l’incubateur public territorial » indique Alexandre Vinciguerra, président d’INIZIÀ - l’incubateur corse.