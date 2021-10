​L’ACID fait sa reprise dans la cité phocéenne

Après être passée par Porto Vecchio fin septembre puis à Paris, au cinéma Le Louxor début octobre, L’ACID – l’association du cinéma indépendant pour sa diffusion – continue sa tournée hexagonale en posant ces bobines à Marseille.

Chaque projection sera suivie de rencontres avec les équipes de films et les cinéastes programmateurs Aurélia Barbet, Jessé Miceli, et la co-présidente de l'ACID Hélène Milano.

I Comete, le film événement de Pascal Tagnati qui fait partie de cette sélection 2021, sera présenté par la productrice Delphine Leoni et l'acteur Jérémy Alberti samedi 23 octobre au cinéma La Baleine, sur le cours Julien.



Le programme complet :

JEUDI 21 OCTOBRE au Gyptis

- 20h00 : SOY LIBRE - Ouverture en présence de Laure Portier



VENDREDI 22 OCTOBRE à La Baleine

- 19h : VEDETTE

- 21h : LITTLE PALESTINE, JOURNAL D’UN SIÈGE en présence du producteur Jean-Laurent Csinidis



SAMEDI 23 OCTOBRE à La Baleine

- 16h : DOWN WITH THE KING

- 18h15 : GHOST SONG en présence de Nicolas Peduzzi

- 20h : I COMETE en présence de la coproductrice Delphine Leoni



DIMANCHE 24 OCTOBRE à La Baleine

- 15h : VÉNUS SUR LA RIVE

- 17h : MUNICIPALE



DIMANCHE 24 OCTOBRE au Gyptis

- 20h : AYA - Clôture en présence du producteur Sébastien Andres



CINÉMA LA BALEINE, 59 Cours Julien

13006 Marseille, France



LE GYPTIS, 136 Rue Loubon

13003 Marseille, France