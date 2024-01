​BD à Bastia se dévoile

Comme un cadeau de Noël, le centre culturel Una Volta vient de dévoiler l’affiche des 31es Rencontres de la bande dessinée et de l’illustration de Bastia qui se tiendront du 4 au 7 avril prochain. Ce visuel est signée Camille Jourdy. Cette autrice, illustratrice et scénariste de bande-dessinée a grandi dans le Jura, à Dole. Encore étudiante à l’École des beaux-arts d’Épinal, elle écrit et illustre son premier livre, Une araignée, des tagliatelles et au lit, tu parles d’une vie ! (Drozophile/Quiquandquoi, 2004). Suivront la trilogie Rosalie Blum (Actes Sud BD – prix RTL 2009 et Prix révélation à Angoulême en 2010), ou encore Juliette, les fantômes reviennent au printemps (Actes Sud BD) en 2016. En 2019, elle reçoit pour Les Vermeilles (Actes Sud BD) la Pépite bande dessinée du salon du livre et de la Presse jeunesse de Montreuil, le Fauve Jeunesse au festival d’Angoulême en 2020, ainsi qu’une Mention Spéciale à la Foire du livre de Bologne la même année. Elle publie ensuite, avec Lolita Séchan, l'album jeunesse Cachée ou pas, j’arrive ! (Actes Sud BD, 2020), lui aussi récompensé à Bologne par la mention spéciale des jeunes lecteurs en 2021.



Pluie d'étoiles

Camille Jourdy ne sera pas seule puisque qu'Una Volta a, par ailleurs, dévoilé plusieurs invités qui participeront à l’ édition 2024 de BD à Bastia : Peggy Adam, Olivier Bruneau, Baptiste César, Etienne Chaize, Sarah Cheveau, Noémie Chust, Aniss El Hamouri, Claire Fauvel, Stéphane Fert, Jérémie Fischer, Thomas Gilbert, Émilie Gleason, Matthias Lehmann, Bea Lema, Thomas Rouzière, Núria Tamarit ou encore Zelba.