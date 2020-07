​Arte Mare 2020 dévoile son affiche

L’équipe du Festival méditerranéen vient de dévoiler l'affiche de sa 38e édition qui aura lieu du 3 au 10 octobre prochain. Conçue par l’agence AGEP, elle illustre la thématique de cette année : LES MONSTRES ATTAQUENT ! Elle est composée d'un photogramme de L'étrange créature du lac noir de Jack Arnold (1954) avec pour la première fois deux protagonistes en têtes d'affiche, sur fond de jetée bastiaise.



Arte Mare, le festival du film méditerranéen de Bastia, c'est aussi la mise en lumière de la création cinématographique du bassin méditerranéen avec son emblématique compétition du long métrage, ses compétitions des films corses et des écoles de cinéma, des avant-premières, le Prix Ulysse, des expositions, des rencontres, des master classes et toute la semaine des dîners gastronomiques concoctés par des chefs insulaires.



À partir de 2009, parallèlement à sa programmation méditerranéenne, le festival Arte Mare programme une thématique ouverte sur le cinéma de patrimoine et international, qui donne une couleur à l'édition, renouvelée chaque année. Depuis "Arte Mare pique sa crise" jusqu'aux "Monstres attaquent", la thématique permet d'interroger des sujets qui traversent les sociétés d'hier et d'aujourd'hui, au prisme du cinéma, de la littérature, de l'art, des rencontres et débats.