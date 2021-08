« Zéro déchet? Je m’y mets ! » : Lucile Gelebart-Caitucoli dédicace à l'espace culturel Leclerc

Un ouvrage sur fond d’écologie et de mieux-être, qui traite du thème d’actualité des ordures ménagères, véritable fléau récurrent dans notre région. Sites d’enfouissement saturés, export de balles d’ordures vers le continent, proportion de tri insuffisante, autant d’écueils auxquels doit faire face la classe politique insulaire.

Ce livre explore le mode de vie non générateur de déchet, de son origine en Californie à nos jours, où il prend tout son sens dans notre société où consommation rime aussi avec excès de tentation et gaspillage. Bref, un ouvrage indispensable pour éviter les déchets superflus et les emballages non indispensables, et vous aider à entrer dans le vif du sujet : dans l’ère du durable, histoire d’en finir avec celle du jetable.

La préservation de la biodiversité est l’enjeu capital de la lutte contre les déchets envahissants voire polluants dans notre quotidien et contre l’ennemi numéro 1 de notre environnement qu’est le plastique.

Une rencontre signature avec les lecteurs, avant la sortie de deux prochains ouvrages dont l’un à l’automne.