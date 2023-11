« Woman at war », une projection écolo citoyenne à Bastia

Le Collectif A Rimigna (le chien-dent) a été officiellement créé en février 2021 par des membres de plusieurs collectifs environnementaux corses. « La démarche de A Rimigna est de mettre en réseau les collectifs déjà existants et les citoyens afin d’œuvrer, lutter, imaginer ensemble un nouvel horizon autour de principes communs : urgence de la protection du Vivant sous toutes ses formes, Liberté et Démocratie, Arts et Culture » explique Anne-Lise Herrera, membre de A Rimigna. Pour ce collectif la gestion de la crise des déchets, de l’autonomie alimentaire, des transports, de l’accès au logement, du foncier et de l’urbanisme, doivent acter la protection du vivant comme une priorité incontournable. « Pour sensibiliser la population nous organisons un cycle de projections de film intitulé In mossa cù u sinemà » souligne de son côté Marie Frasseto. Et dans ce cadre-là, sera projeté « Woman at war », film du réalisateur, scénariste et acteur islandais Benedikt Erlingsson. Dans ce film-fable-aventure l’héroïne est une activiste qui lutte pour l’environnement : « Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays, l’Islande. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline ukrainienne dans sa vie… ».Sorti en 2018, le film a reçu cette année-là le Prix SACD à la Semaine de la critique du Festival de Cannes et le Prix LUX 2018 décerné par les députés du Parlement européen. « L’héroïne dénonce la laideur dans la lande islandaise et les multinationales qui implantent sur son sol des usines d’aluminium » commente Marie Frasseto. « Aujourd’hui les questions qui se posent sont : faut-il désobéir, agir, alerter ? ».Le film sera suivi d’une ponctuation musicale, des musiques d’Ukraine et d’Islande assurée par la violoncelliste Anne-Lise Herrera et la chanteuse Cora Laba.D’autres projections suivront ces prochains mois : « La belle verte » de Coline Serreau, en présence de l’actrice-réalisatrice en janvier ou février 2024 puis « Les algues vertes » de Pierre Jolivet.