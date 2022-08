Vueling a ouvert une ligne estivale entre Bastia et Barcelone

Vueling a inauguré ce mercredi 3 aout sa nouvelle ligne Bastia-Barcelone. Au départ de l’aéroport de Poretta, la compagnie low cost espagnole propose près de 4 464 sièges, cette saison 2022, et est la seule compagnie à opérer cette route, qui permet de rejoindre la Catalogne ou à l’inverse la Corse, en une heure et demi. Ce matin à l’arrivée de l’avion à l’aéroport de Bastia, l’équipage a célébré ce vol inaugural par un traditionnel coupé de ruban en présence de Jean Dominici, "Nous sommes ravis d’accueillir l’A320 de la compagnie Vueling sur notre tarmac pour l’ouverture de cette nouvelle liaison depuis Barcelone permettant de reconnecter notre île à la Catalogne.", précise le Président de la CCI de Corse qui affiche la volonté de resserrer les liens mais aussi de renforcer le partenariat de la CCI de Corse avec la compagnie pour les prochaines saisons.



Infos pratiques



Vols les mercredis et samedis.

Barcelone-Bastia : le mercredi à 6 heures et le samedi à 17h30

Bastia-Barcelone : le mercredi à 9 heures et le samedi à 21h15