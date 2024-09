Voilier en détresse à Cala d’Orzu : un skipper blessé secouru par la SNSM

Ce mardi 9 septembre en fin de matinée , les Sauveteurs en Mer du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano ont été sollicités par le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) pour secourir un voilier en grande difficulté au large de Cala d’Orzu. Malgré la forte houle, et des conditions météorologiques particulièrement dangereuses, deux unités de sauvetage ont été rapidement déployées sur la zone : la vedette de sauvetage SNS 130 et le Patrouilleur Intercommunal de Surveillance et de Sauvetage du Valinco SNS 7-012. Au cours de cette manœuvre, le skipper du voilier a été gravement blessé aux doigts de la main en tentant de larguer la chaîne du mouillage. La chaîne a brutalement filé, causant des blessures sérieuses.



Les secouristes l'ont immédiatement pris en charge et ont coordonné une régulation médicale avec le SAMU 2A. Le blessé a été transporté au port de Propriano, où il a été accueilli par les pompiers avant d’être évacué vers l'hôpital d’Ajaccio.



Quant au voilier, il a pu être ramené en toute sécurité au port de Propriano en fin de journée, vers ​18h30





.