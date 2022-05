Voile : une belle "sélective" de Ligue à Furiani

« Il s’agit de la 2e sélective, la 3e aura lieu à Porticcio le 5 juin » souligne Jérémy Chabriw, chef de base du CNB. « Elle met en lice des catamarans en catégorie D1 et en parallèle des Optimists en catégorie 2e division. La quarantaine de régatiers viennent d’Ajaccio, Bastia, Calvi et L’Ile Rousse ».

Sur le sable, rangés comme des petits pains, une trentaine de voiliers, des gros et des petits : 18 catamarans, des Hobies Cat 15, 16 et 18 et 13 optimists. En catamaran, les équipages sont composés de deux marins, de 14 à 60 ans, alors que sur l’Optimist ne prend la barre qu’un seul gamin de 5 à 12 ans.





Après le briefing, les voiliers sont mis à l’eau. La mer est belle, le vent de Sud-est souffle à 2 Beaufort, soit 6 à 8 nœuds. Hormis quelques méduses au bord, pas de quoi mettre en danger nos moussaillons qui trépignent à en découdre, mais une petite brise suffisante pour bien régater. Les « grands », les confirmés tirent déjà des bords sur leur catamaran, les gamins les rejoignent sagement.





Il s’agira pour tout ce beau monde de passer entre des bouées, des parcours « banane » de 0,3 nautiques. La sélective est bien sécurisée : 15 bénévoles, juges, éducateurs, moniteurs des clubs à bord de zodiacs.

À l’issue de la 3e sélective de Porticcio un classement sera établi et les 2 premiers de chaque catégorie représenteront leur club et la Corse aux Championnats de France.