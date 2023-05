Vizzavona : Circulation alternée à partir de ce mardi

#InfoRoutesCdC | RT20

Andeti pianu ! En raison de travaux d’enrobé à Vizzavona :

- Du 9 au 12/05, circulation alternée de 7h à 16h

- Du 12 au 22/05, circulation sur 2 voies avec chaussée rainurée

- Du 22/05 au 5/06, circulation alternée de 7h à 16h

Les travaux de réfection des enrobés débuteront à Vizzavona ce mardi 9 mai et dureront jusqu’au 5 juin. De demain au vendredi 12 mai la circulation se alternée entre 7 et 16 heures sur la partie de la RT20 située entre l'embranchement de la gare et Tattone. Ensuite jusqu'au 22 mai, sur ce même tronçon, la circulation des véhicules reprendra sur deux voies avec une chaussée rainurée. La dernière tranche des travaux débutera le lundi 22 mai. Pendant deux semaines, jusqu'au 5 juin la circulation sera de nouveau alternée au niveau du col.