Visite Eric Dupont Moretti en Corse : « Une énième provocation » pour Core in Fronte

C’est dans ce contexte que Core in Fronte a publié, ce mercredi, une lettre ouverte à Éric Dupond-Moretti où, énumérant un certain nombre de considérants, il s’interroge sur le but d’une visite en Corse qu’il taxe de « énième provocation ». Le parti indépendantiste liste huit points noirs : « Considérant la responsabilité engagée de l’Etat français dans l’exécution du prisonnier politique Yvan Colonna ; Considérant la responsabilité de l'Etat français, à travers le Parquet, qui fait systématiquement appel des décisions judiciaires favorables envers Alain Ferrandi et Pierre Alessandri ; Considérant la responsabilité engagée de l’Etat français pour l’ensemble des assassinats de militants nationalistes corses ; Considérant la responsabilité engagée de l’Etat français pour les traitements d’exception infligés à l’encontre des patriotes corses incarcérés ; Considérant la responsabilité engagée de l’Etat français pour les poursuites et les harcèlements constants envers l’ensemble des anciens prisonniers politiques corses ; Considérant la responsabilité engagée de l’Etat français pour l’indécente politique d’amalgame entretenue entre résistance corse et terrorisme islamiste millénariste ; Considérant la responsabilité engagée de l’Etat français pour le rôle orienté et dévoyé de la police et de la justice en Corse, contre le Mouvement National et plus particulièrement contre le Mouvement de Libération Nationale : Considérant votre silence sur tous ces points énoncés ci-dessus ; Considérant l’état actuel des discussions initiées, entre la France et la Corse, non clarifié sur le principe d'une solution politique et d'une réparation historique ». Et pose la question au Garde des Sceaux : « Pourquoi venir dans de telles conditions si ce n’est pour entretenir ce flou méprisant qui n’a que trop duré à l’égard de la Corse ? ». Pour Core in Fronte, « Le temps est au courage politique et non à une énième visite ministérielle sans véritable lendemain, si ce n’est pour perpétuer ce que nous subissons, depuis des dizaines d’années, de la part de votre appareil judiciaire ». Dans ce contexte, il considère cette visite « comme une énième provocation, d’une politique gouvernementale, qui n’a pour la Corse que condescendance et déconsidération ». Et conclut : « Sur le terrain des luttes, nous saurons nous ériger à la hauteur de ces bravades inefficientes ».