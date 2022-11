Vigilances jaune "orages puis "vent violent" en Corse

Météo France a placé le département de Corse-du-Sud en vigilance jaune « orages » du 3 octobre à 22 heures au 4 octobre à 6 heures. Le pic d’intensité du phénomène est attendu entre 22 heures et 2 heures et les cumuls de précipitation pourront atteindre 20 à 30 mm, d’abord sur la région ajaccienne puis sur la région de Porto-Vecchio.

Parallèlement, Météo France a placé le département de Corse-du-Sud en vigilance jaune « vents » le vendredi 4 novembre de 10 à 17 heures, en raison d’un vent d’ouest dont les rafales pourraient atteindre 60 à 80 km/h sur la façade occidentale et jusqu’à 110km/h dans l’Alta-Rocca.

D'importantes vagues pourraient, dès lors, déferler sur la côte ouest de l'ile où il est recommandé de faire preuve de la plus grande prudence.







Dans ces conditions, et dans la mesure où les précipitations attendues ne permettront pas de résorber le déficit de pluviométrie constaté dans le département, le préfet a décidé d’interdire à titre préventif l’emploi du feu dans tout le département de Corse-du-Sud vendredi 4 et samedi 5 novembre.

Cette interdiction s’applique à tous, y compris aux propriétaires et leurs ayant-droit.

Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement.



En Haute-Corse

Les mêmes alertes concernent la Haute-Corse où les services de Météo France prévoient une dégradation des conditions météorologiques avec un épisode de vent fort. Ces données météorologiques associées au dessèchement actuel de la strate herbacée sur certaines parties des reliefs, notamment la façade occidentale du département et associé au déficit général des précipitations entraînant une sécheresse persistante, placent le risque incendie à un niveau important.

Par conséquent, l’emploi du feu est strictement interdit à compter du vendredi 4 novembre 2022 à 0 heure au dimanche 06 novembre 2022 à 0 heure sur l’ensemble du département de Haute-Corse.