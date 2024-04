Victoire 1 à 0 : Le Sporting confirme à Guingamp

Stade du Roudourou, En Avant Guingamp : 0 SC Bastia : 1 (0-1)

But pour Bastia : Dramé (26e)

Abritre : Mikael Lesage

Avertissements : Maronnnier (37e) à Guingamp; Ducrocq (44e) à Bastia



En Avant Guingamp

Basilio - Lemonnier, Gomis puis Roux (64e), Sivis, Maronnier puis Vallier (64e) - Louiserre puis Sidibé (80e), Merghem, Lobry - Picard puis Sagna (64e) , Siwe puis Guillaume (, El-Ouazzani





SC Bastia

Placide - Dramé, Keita, Okou, Meynadier - Vincent, Ducrocq puis Tomi (82e), Bohnert, Janneh - Alfarela puis Santelli (71e) Bianchini puis Charbonnier (82e)



Le Sporting a encore marqué le premier ce samedi sur le stade du Roudourou.

Un but amené par Bonhert qui sur un longue course en contre à permis à Bianchini de contraindre Basilio a un arrêt spectaculaire et un corner.

Sur le coup de pied en coin Dramé, qui est l'homme de cette fin de saison, a sauté plus haut que tout le monde et placé de la tête le ballon hors de portée du gardien breton.

C'en était ainsi fini du clean sheet qui durait depuis 4 rencontres pour l'En-Avant Guingamp.

Pour le Sporting de Bastia, plus enclin jusque-là à laisser le ballon à son adversaire, c'était le bon moyen de se projeter de façon plus intéressante vers le camp breton

.S'ensuivait alors une longue période au cours de laquelle Guingamp tentait de revenir dans le match mais les Corses comme libérés faisaient jeu égal avec leurs adversaires.

À la reprise Bastia parfaitement organisé parvenait toujours à contenir les Bretons pas vraiment inspirés qui ne donnaient qu'un pâle reflet de leur supposée valeur.

À ce rythme les Corses avaient de bonnes et sérieuses raisons de croire en leur bonne étoile.

Et au maintien qui se profilait au fil des minutes même si à l'approche des dernières minutes Guingamp se montrait de plus en plus menaçant.