Victime d’un malaise dans l'eau, un homme de 72 ans décède à Propriano

Vers 14h00 ce vendredi, un homme de 72 ans a été victime d’un malaise alors qu'il se baignait sur la plage du Robinson à Propriano en compagnie de son épouse. En dépit des tentatives de cette dernière pour le ramener à la rive, ce sont des plagistes qui ont donné l'alerte au CODIS 2A et ont immédiatement commencé des manœuvres de réanimation par massage cardiaque.



Les secours se sont rapidement mobilisés : le Patrouilleur Intercommunal de Surveillance et de Sauvetage du Valinco (SNS 7-012), la VL SNS 925 – Chef de Dispositif SNSM, un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV), ainsi qu’une équipe du SMUR se sont rendus sur les lieux.



Malgré les efforts coordonnés des équipes de secours, l’homme n’a malheureusement pas pu être réanimé et a été déclaré décédé sur place.