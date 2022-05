Via Stella : "Foot & Basta" fête la montée de l'ACA

Qui aurait pu pronostiquer une telle réussite ? L'AC Ajaccio, 12 e budget de Ligue 2, après une saison difficile ou le club a flirté avec la catastrophe, accède à la Ligue 1, l'élite du football hexagonal !

Cette monté e , obtenue le week-end dernier face au champion toulousain, se fera même directement, sans passer par les périlleux barrages !



Pour fêter l'événement et revenir sur cette aventure exceptionnelle, Laurent Vincensini accueille, depuis le stade François-Coty, le staff de l' ACA , l'entraîneur désormais "historique" Olivier Pantaloni, le non moins mythique et emblématique Johan Cavalli, désormais directeur sportif, ou encore Jordan Galtier, entraîneur adjoint, et Thierry Debès, entraîneur des gardiens.

Et bien sûr une bonne partie des joueurs de cette équipe, qui restera dans l'histoire du club !



Au programme, les ressorts et les raisons de ce succès, mais aussi des interrogations sur l'avenir du club en ligue 1, du recrutement au staff, en passant par les mises aux normes de Timizzolu ou les mécanismes de fonctionnement du club, qui a apparemment choisi un management collégial, sans véritable président.



Des sourires, des images des souvenirs et des questions au cœur de ce Foot è Basta Spécial ACA, une émission exceptionnelle de 52 minutes à voir ce jeudi 19 mai à 20h10 sur ViaStella !