Vescovato : Un homme retrouvé mort, sa compagne placée en garde à vue

Un drame familial s'est produit aux alentours de 1h30 du matin, dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 mai à Vescovato. Un homme a perdu la vie à son domicile, situé sur la route du Golo. Selon les premiers éléments, la victime serait décédée sur place peu de temps après l'arrivée des secours. La compagne de la victime a été interpellée et placée en garde à vue par les gendarmes intervenus sur place. Les circonstances exactes de ce drame, ainsi que les causes précises du décès, restent encore à éclaircir.



Contacté, le procureur de la République de Bastia, Jean Philippe Navarre, a confirmé la mise en garde à vue de la femme, et l'ouverture d'une enquête "pour des faits d'homicide volontaire", sans pouvoir fournir plus de détails à ce stade. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Penta Di Casinca et à la brigade de recherches de la compagnie de Bastia.



La victime et sa compagne, tous deux âgés d'une quarantaine d'années, étaient des habitants de la commune.