Vers une cession de La Méridionale ?

Deux ans seulement après avoir racheté La Méridionale au groupe STEF, la CMA CGM se préparerait-elle à s’en séparer ? C’est en tous cas ce que révèle Le Marin dans un article publié ce lundi. Citant une source proche du dossier, le média spécialisé dans l’économie maritime dévoile que « le groupe a décidé de jeter l’éponge et de vendre La Méridionale ». « Tout sera fait dans les clous des procédures légales et des engagements contractuels en cours, mais dans le cadre de l’expertise qui est menée c’est la voie qui a été choisie tout récemment au plus haut niveau du groupe », précise Le Marin en s’appuyant sur cette même source.



Selon le média, c’est un récent préavis de grève déposé par le Syndicat des Travailleurs Corses pour le 27 juin prochain après l’annonce du nom des deux futurs navires de la compagnie, « choisis sans aucune référence à la Corse », qui serait « la goutte d’eau qui fait déborder le vase » du côté de la CMA CGM. Une hypothèse qui fait grincer des dents le syndicat nationaliste. « Nous avons été surpris d’apprendre cette information dans la presse et surtout de découvrir le fameux prétexte pour lequel le groupe voudrait vendre », tance Marc-Aurèle Orsoni, délégué STC La Méridionale. « J’espère que personne ne croit que c’est uniquement par rapport au préavis du STC que le groupe veut se séparer de la compagnie », raille-t-il en affirmant que depuis l’acquisition de la compagnie aux bateaux bleu et blanc, la CMA CGM n’aurait jamais réussi à redresser la barre. Ou n’aurait pas cherché à le faire.



« La compagnie n’a jamais amélioré ses résultats qui ont toujours été constants et déficitaires. Cela est particulièrement dû à l’exploitation des lignes sur le Maroc. Et puis nous avons dû faire face à des propositions d’ouvertures de lignes qui étaient toutes déficitaires, particulièrement la dernière, prévue pour trois mois entre Marseille et Nador, en très haute saison estivale, pour laquelle les pertes prévues sont à hauteur de 4,5 millions d’euros », assure-t-il en ajoutant : « On ne nous a présenté que des lignes déficitaires, à croire que cela a été fait sciemment pour démontrer que le marin français coûte trop cher et que l’on veut s’en débarrasser. Ce sont d’ailleurs les propos qu’avaient tenus Rodolphe Saadé lors d’une audition avec les sénateurs français durant laquelle il disait vouloir privilégier les équipages internationaux ».



Ainsi, s’il dit avoir été surpris d’apprendre que la CMA CGM envisage de céder la compagnie par la presse, le délégué syndical confie ne pas avoir été étonné par l’information en elle-même. « Cela fait plusieurs mois maintenant que de telles menaces du groupe CMA CGM tombent à chaque problème qui concerne la compagnie », souffle-t-il. Une perspective qui suscite d’importantes inquiétudes du côté du STC. « Nous pensons que c’est une menace sérieuse qui pourrait aller au bout », s’alerte Marc-Aurèle Orsoni, « Cela nous inquiète parce qu’il y a de nombreux emplois en jeu, et parce que cela pourrait aussi avoir un impact sur la DSP entre la Corse et le continent, dans laquelle La Méridionale dispose de deux contrats ».



Face à ces derniers rebondissements, le STC a toutefois décidé de maintenir son préavis de grève. « L’annonce des nouveaux noms pour les navires a pour nous été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Mais ce n’était pas la seule raison de notre préavis de grève. Cela fait des mois que l’on constate et qu’on alerte sur une volonté de décorsiser l’entreprise et que l’on constate que la perspective d’avenir est très négative, parce qu’on a aucune ligne qui n’est rentable. Ce préavis de grève n’a fait que révéler au grand jour les vraies intentions du groupe CMA CGM », affirme le délégué syndical en indiquant que le mouvement social annoncé pourrait être amené à évoluer dans les prochaines heures.