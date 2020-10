Vents forts : la Corse en vigilance jaune

Ce mardi soir, le vent d'ouest se renforce en Corse, soufflant en rafales à 110/120 km/h sur le relief central et la Balagne, jusqu'à 130 km/h sur le Cap Corse.



En deuxième partie de nuit et matinée de mercredi il se renforce et atteint alors en rafales 100/120km/h sur la Balagne, 110/140 km/h sur les reliefs, jusqu'à 150 km/h sur le Cap Corse.



Temporairement il déferle sur les versants est des reliefs, notamment sur la région bastiaise, où les rafales atteignent 100/120 km/h avant de faiblir par le sud en cours d'après-midi de mercredi, pour tomber en soirée.