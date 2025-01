Vent violent : la Corse placée en vigilance jaune

Un fort coup de vent d’ouest débutera en soirée et se renforcera dans la nuit. Des rafales atteignant 120 à 130 km/h sont attendues sur la Balagne, entre 140 et 160 km/h sur le Cap Corse, et 110 à 120 km/h dans la région bastiaise. La journée de vendredi 10 janvier sera marquée par des salves venteuses continues, avant un retour à une situation plus calme au cours de la nuit suivante.



Face à ces conditions, la préfecture appelle la population à la plus grande prudence. Elle recommande de limiter les déplacements, d’éviter les promenades en forêt et sur le littoral, de stopper toute activité nautique ou en plein air et d’être vigilants face aux chutes d’objets en ville. Il est conseillé de ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent, de ne pas intervenir sur les toitures et de ne jamais toucher des fils électriques tombés au sol.