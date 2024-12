Vent, neige, vagues et avalanches : la Corse en vigilance jaune

Dès minuit ce dimanche, la météo se dégrade sur l’ensemble de l’île. Les deux départements sont placés sous différentes alertes jaunes pour des phénomènes météorologiques variés.



L’alerte jaune pour vent prendra effet à partir de minuit et se prolongera jusqu’à 10 h pour les deux départements. Le vent de Nord-Ouest, attendu en nette intensification, devrait souffler fortement entre la Corse et le continent. Il générera de puissantes vagues, qui atteindront le littoral ouest de l’île à la mi-journée.



Parallèlement, une alerte jaune "neige-verglas" entrera en vigueur à 3 h du matin ce dimanche et se maintiendra jusqu’à minuit. Ce phénomène affectera toute l’île, augmentant les risques de difficultés sur les routes de montagne et dans les zones à altitude moyenne.



La Corse-du-Sud sera également concernée par une alerte jaune "vagues-submersion". Celle-ci s’étendra de 3 h à 16 h, avec un risque accru de submersion par franchissements de paquets de mer sur les zones exposées du littoral ouest. Selon la préfecture de Corse-du-Sud, « ces fortes vagues, associées à des niveaux d’eau relativement élevés, risquent d’engendrer des submersions localisées ».



Enfin, une alerte jaune "avalanche" a été décrétée pour les deux départements