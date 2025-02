« Venise sauvée » de Simone Weil au Petit Théâtre de l’Opéra

« Venise sauvée », tragédie en trois actes écrite entre 1940 et 1943 par Simone Weil, revient sur les planches ce week-end à Bastia. L’œuvre inachevée de la philosophe, publiée après sa mort en 1955, plonge dans l’histoire de Venise au début du XVIIe siècle, où la République subit une menace de complot fomentée par les Espagnols. Cette pièce s'inspire de l'historique « La Conjuration des Espagnols contre la République de Venise en l’année 1618 » de l’abbé de Saint-Réal, mais elle porte également les marques de la situation politique de l'époque de l’auteur, en France sous le régime de Vichy.





La lecture, adaptée et interprétée par la comédienne et philosophe Sophie Demichel-Borghetti, se fera en deux sessions au Petit Théâtre de l'Opéra : le samedi 15 février à 20h30 et le dimanche 16 février à 16h. Sophie Demichel-Borghetti, dont les racines sont en Castagniccia, est une artiste aux multiples talents. Elle a notamment adapté des œuvres de Colette et Edmond Rostand, et sa dernière intervention en janvier 2024 au même endroit, avec « Colette et Claudine », a marqué les esprits.



Dans cette tragédie, la République de Venise se trouve confrontée à un complot mené par le marquis de Bedmar, ambassadeur d’Espagne. Celui-ci cherche à prendre la ville par surprise en y provoquant des incendies. Mais la tentative échoue grâce à l’intervention de Jaffier, capitaine de vaisseau, qui, pris de pitié pour la ville, dénonce le complot au Conseil des Dix. Ce dernier élément, qui fait partie du récit historique, est raconté à travers les yeux de Violetta, fille du secrétaire du Conseil des Dix.



La pièce est marquée par les thématiques de la politique, de l’éthique et de l’ontologie, propres à Simone Weil. Sa philosophie imprègne cette œuvre et les choix des personnages qui se retrouvent partagés entre l’intérêt collectif et les dilemmes moraux.



Les places pour cette lecture sont limitées, et les réservations sont vivement conseillées. Vous pouvez réserver par mail ou par SMS au 07 52 02 65 54.



Petit Théâtre de l’Opéra

39 rue César Campinchi, Bastia

samedi 15 février à 20h30 et dimanche 16 février à 16h