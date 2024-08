Vendanges 2024 : Une année prometteuse pour les vignerons de l'AOP Ajaccio

Encadrée par des textes réglementaires définissant le "ban des vendanges", la période de récolte des raisins mûrs s'étale généralement de juillet à octobre, selon l'appréciation des vignerons. La plupart des producteurs inscrits à l'AOP Ajaccio ont commencé les vendanges 2024 ces derniers jours, tout comme dans la région PACA. Laurent Costa, propriétaire du Domaine "A Peraccia", confie avoir débuté dès le 19 août : "Nous avons commencé 10 à 15 jours en avance par rapport à ce qui était prévu, pour les cépages qui étaient déjà mûrs. En termes de quantité, nous avons récolté un peu plus que l'an dernier. Pour la qualité, il faut encore attendre pour savoir exactement, mais tout se passe bien. La vigne n'a pas trop souffert de la sécheresse. C'est une plante méditerranéenne, elle sait parfaitement s'adapter à ces aléas climatiques. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de stress hydrique et que les conditions ont été presque idéales."



Des dates de vendanges variables selon les régions et les cépages

Les dates de vendanges varient considérablement selon les régions viticoles françaises. En général, on observe un gradient du sud au nord, les régions méridionales commençant plus tôt. Ainsi, fin août, les vendanges débutent en Provence, Languedoc-Roussillon et Corse. Début septembre, c'est au tour de la Vallée du Rhône et du Beaujolais. Mi-septembre, les vendanges battent leur plein dans de nombreuses régions : Val-de-Loire, Bourgogne, Bordeaux, Jura, Bugey, Savoie, Centre et Sud-Ouest. Fin septembre, la Champagne et l'Alsace entrent dans la danse. Enfin, début octobre, les dernières régions à vendanger sont Cognac, les Charentes et la Lorraine. Cette progression reflète les différences climatiques et les spécificités de chaque terroir. Une maturité précoce a conduit Louis Musso, propriétaire du "Domaine de la Sorba", à commencer la récolte ce lundi : "Nous avons constaté que des cépages comme le Sciacarellu ou le Nielucciu étaient arrivés à maturité. Nous ne savons pas encore quand la récolte sera terminée, mais nous avons dix jours d'avance sur l'année dernière. Nous n'avons pas eu le même printemps qu'en 2023, où il y avait eu beaucoup de pluies. Mais on peut s'attendre à une belle récolte, tant en qualité qu'en quantité. Le bilan sera fait dans plusieurs semaines, d'autant que pour d'autres cépages, notamment le grenache, qui sert à la fabrication du rosé, la récolte se fera bien plus tard."







Des conditions climatiques idéales

Les conditions climatiques jouent un rôle crucial dans la détermination de la date des vendanges. La maturation du raisin dépend largement de l'ensoleillement, des températures et des précipitations tout au long de l'année. Un printemps doux suivi d'un été chaud et sec peut accélérer la maturation et avancer la date des vendanges, tandis qu'un été frais et pluvieux peut la retarder. Les orages pluvieux de ces derniers jours pourraient d'ailleurs retarder et suspendre la récolte, ce qui pourrait améliorer la qualité du vin, comme l'explique Raphaël Pierre Bianchetti, Maître-Sommelier de l'Union de la Sommellerie Française et formateur reconnu en œnologie : "Je pense que la qualité sera, une nouvelle fois, au rendez-vous. Malgré la sécheresse et quelques maladies ici et là, les viticulteurs savent y remédier. Ils se sont préparés aux aléas climatiques. Le millésime 2024 s'annonce particulièrement sain. Les pluies récentes ont mis un frein à certaines récoltes. C'est une bonne nouvelle, car toute cette eau va gorger les raisins, les faire gagner en maturité et améliorer ainsi leur équilibre. Après une saison 2023 exceptionnelle, celle de 2024 s'annonce au moins aussi bonne, c'est de bon augure."



Les vignerons effectuent régulièrement des contrôles de maturité dans leurs parcelles, mesurant le taux de sucre, l'acidité et la maturité phénolique des raisins. Ces analyses les aident à déterminer le moment idéal pour vendanger chaque parcelle en fonction du profil de vin recherché.