Venaco : 117 triplettes au 23ème challenge « François Giacobbi »

Comme à l’accoutumée, en nocturne, particularité qui, d’ailleurs fait de ce concours un évènement important, en milieu rural et de surcroit au centre de la corse, auprès des meilleurs boulistes des quatre coins de l’ile et même au-delà, ce nouveau rendez-vous n’aura pas dérogé à la règle, et aura connu une fois de plus un véritable succès populaire, avec une participation encore plus massive, que lors des précédentes éditions et jamais atteinte depuis le début de l’épreuve.







En effet, Anthony Pinasco et son équipe ne cachaient pas leur immense satisfaction de pouvoir enregistrer un nouveau record de participation de 117 équipes, preuve d’un engouement allant bien au-delà de leurs espérances.







En 8ème de finale, Ferelli, Barbato, Pinelli, Malpelli, Grazzini, Torre, Maroselli, et Guidoni arrachaient leur ticket pour les ¼ de finale.







Quarts de Finale :







Grazzini, Barbato, Pinelli et Guidoni ne rataient pas la marche pour les demi-finales, en laissant à quai Torre, Ferelli, Malpelli et Maroselli.







Demi-Finale :



​



Les favoris Grazzini, Santini, Jackel s’imposaient face à Guidoni, Tolaini, Canavero par



13 à 11.







Et dans l’autre demi-finale, Barbato, Antonelli, Bertrand arrachait leur ticket pour la finale



aux dépens de l’équipe de la plaine orientale, composée de Pinelli, Tomasini, Panzani, hauteur



d’un beau parcours, par 13 à 12.







Finale :







La triplette nordiste Grazzini, Santini et Jackel remportaient en toute logique, comme lors des deux précédentes éditions, cette 23ème édition face à Barbato, Antonelli, Bertrand, par 13 à 10.







La complémentaire était remportée sur le fil parMaestrini, Maestrini, Balzan face à la triplette de Borgo, Pronesti, Lauziard, Dell’anno, au finish par 13 à 11.







Enfin, pour conclure, le Président Anthony Pinasco et les membres de l’association « La Boule Venacaise », tiennent à remercier toutes les personnes, joueurs et spectateurs, qui ont participé à cette manifestation, ainsi que ses multiples partenaires qui ont contribué, de nouveau, à la réussite de cette 23ème édition.