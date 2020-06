Vaste opération de contrôle sur le port d'Ajaccio

MV le Mardi 30 Juin 2020 à 19:40

Une trentaine de policiers et douaniers ont mené ce mardi 30 juin une vaste opération, combinée, de contrôle sur le port d'Ajaccio.

A partir de 6 heures du matin les forces de l'ordre ont donc investi la gare maritime et durant près de trois heures ils ont fouillé les véhicules et les passagers à la recherche de stupéfiants, faux billets et armes. Une opération ponctuée de quelques trouvailles opérées par policiers et douaniers.

« On fait des contrôles à peu près tous les jours mais périodiquement nous menons des actions de cette ampleur, prévues à l'avance, qui permettent de cibler d'avantage les malfaiteurs et entraver les opérations des délinquants », indique Franck Robine qu'on écoute en interview.

