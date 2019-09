VIDEO - Smaratura di u diploma universitariu d'architettura à l'università di Corsica

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Samedi 21 Septembre 2019 à 16:35

À u termini di a "Simana di l'Architettura", urganizata in Corti annant'à u campus di l'università di Corsica, stu vennari hè statu prisentatu u diploma universitariu "qualità ambientale in u quadru architettu in u Mediterraneu".

Un prugettu hè purtatu da a Scola d'Ingenieria PaoliTech di l'Università di Corsica, da a Scola Naziunale Superiore d'Architettura di Montpellier è da u Cunsigliu Righjunale di l'Ordine di l'architetti Corsica.

A smaratura di issu diploma universitariu s'hè fattu stu 20 di sittembre in Corti, à a facultà di Scienze. Mentre una prisentazione istituziunale fatta da Paul-Marie Romani, presidente di l'Università di Corsica, da Sébastien Celeri, presidente di l'Ordine di l'Architetti di Corsica, da François Benedetti, merre di Lugo di Nazza, Alain Derey, direttore di l'ENSAM, da Vanina Bernard-Leoni, direttrice di u polu nuvazione è sviluppu, da Michel Mercier, direttore di a PaoliTech è da Tony Casalonga, presidente di u centru culturale Voce.



Quist'annu, sò 16 studienti chì anu ripigliatu a direzzione di Corti per 3 semestri per u primu annu di furmazione.

