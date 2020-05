VIDEO - Pastore : quand la langue corse fusionne avec les sonorités du rap

Artiste "hors normes", engagé dans la préservation patrimoine corse, ACP déroute l’auditeur dans ce nouveau single qui mélange les traditions insulaires avec la véracité d'un rap qui part son rythme entraine l'auditeur dans un genre moderne et mélodieux.

Originaire des Bouches-du-Rhône et de la Corse profonde ce chanteur est connu pour apporter un renouveau au rap ainsi qu’à la musique insulaire. Fidèle à ses valeurs, il fait naitre dans son rap un style exclusif propre à lui même, utilisant la langue corse à ce jour peu présente, plus universelle et ouverte sur le monde en la mêlant à la langue française. Ce single ouvert pour le plus grand nombres sera vous transporter avec légèreté dans la vie et la culture de l’île de beauté.