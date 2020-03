VIDÉO - "On atteignait la saturation" : à Ajaccio l’opération d’évacuation des malades a commencé

MV le Dimanche 22 Mars 2020 à 11:36

Les allers-retours des ambulances entre le centre hospitalier d’Ajaccio et son port ont débuté vers 11 heures ce dimanche matin.

"On était à 13 lits occupés en réanimation " affirme la directrice de l'ARS de Corse, Marie-Hélène Lecenne ."On atteignait la saturation".



Cette opération militaire, décidée par le président de la République, devrait donc soulager le service de réanimation de l'hôpital d'Ajaccio qui espère, ainsi, porter sa capacité de lits de réanimation à 26 unités dans la semaine, a indiqué à la presse la directrice de l'Agence Régionale de la Santé de Corse qui n'exclut pas que d'autres opérations militaires telles que celle en cours puissent se répéter.



L'hôpital d'Ajaccio et l'ARS organisent depuis hier le transfert de ces patients vers Marseille.



On écoute l’interview du préfet de Corse, Franck Robine, et de Marie-Hélène Lecenne qui font le point sur cette opération.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements